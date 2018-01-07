حملة ” تبليك المشاهير ” تجتاح ” تويتر “

أماني الغامدي(صدى):

انتشرت حملة ” تبليك حسابات مشاهير ” ، منذ أمس السبت، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بشكل مكثف مع مرور الوقت.

وزعم المشاركون في الحملة، أن هذه الحسابات- التي جمعها البعض في أسماء تجاوزت الـ30 شخًا ومازالت في تزايد- لا يقدم أصحابها محتوى مفيدًا، ويبالغون في الإعلانات والغث من الحديث، والصراعات الجانبية السخيفة -على حد قولهم.

كان لبعض النشطاء موقف بأن هذا الأمر يعود للحرية الشخصية، فمن يريد أن يفعل بلوك لأحد المشاهير أو يستمر شىء يرجع له، فيما رأ تارة أخرى أن هناك دافع من وراء هذه الحملة لزعزعة أسماء معينة مستهدفة- على حد زعمهم.