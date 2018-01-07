” تعليم القويعية ” يعلن فتح باب التقدم على وظائف حراس

حمود العنزي(صدى):

أفادت إدارة التعليم بمحافظة القويعية، اليوم الأحد، عن فتح باب التقدم على وظائف حراس لعدد من مدارس البنين والبنات عن طريق المفاضلة اعتبارًا من 1439/4/20هـ حتى يوم 1439/4/30هـ .

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم القويعية عبدالرحمن الشافي، أنعلى المتقدمين التأكد من انطباق الشروط عليهم؛ حيث سيستبعد كل من لا تنطبق عليه الشروط.

وأضاف ” الشافي ” ، أن التقدم على الوظائف المعلن عنها يكون من خلالهذا الرابط www.quwjobs.net على موقع الإدارة الرسمي وعلى حساب الإدارة في ” تويتر ” ، ولا يستدعي الحضور للإدارة .