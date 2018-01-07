” تعليم القويعية ” يعلن فتح باب التقدم على وظائف حراس
أفادت إدارة التعليم بمحافظة القويعية، اليوم الأحد، عن فتح باب التقدم على وظائف حراس لعدد من مدارس البنين والبنات عن طريق المفاضلة اعتبارًا من 1439/4/20هـ حتى يوم 1439/4/30هـ .
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم القويعية عبدالرحمن الشافي، أنعلى المتقدمين التأكد من انطباق الشروط عليهم؛ حيث سيستبعد كل من لا تنطبق عليه الشروط.
وأضاف ” الشافي ” ، أن التقدم على الوظائف المعلن عنها يكون من خلالهذا الرابط www.quwjobs.net على موقع الإدارة الرسمي وعلى حساب الإدارة في ” تويتر ” ، ولا يستدعي الحضور للإدارة .
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