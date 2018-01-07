11 قرارا ضمن التشكيل الجديد للقيادات البلدية بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أعلن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، عن 11 قرارًا ضمن المرحلة الأولى من التشكيل الجديد للقيادات البلدية، لضخ دماء جديدة في العديد من الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية.

وشملت قرارات التكليف الصادرة كلًّ من ” عبدالسلام العمري رئيساً لبلدية شرق الطائف الفرعية، والمهندس ثامر العثمان رئيساً لبلدية غرب الطائف الفرعية، والمهندس عبدالعزيز الشمراني رئيساً لبلدية الشفا الفرعية، وجميل العتيبي رئيساً لبلدية السيل الصغير الفرعية، ولطفي الهذلي رئيساً لبلدية جنوب الطائف الفرعية، والمهندس معتوق القرشي رئيساً لبلدية السيل الكبير الفرعية، ومترك الزبيدي رئيساً لبلدية الهدا الفرعية، والمهندس عبدالعزيز الغامدي رئيساً لبلدية شمال الطائف الفرعية، والمهندس سعد الحارثي مساعداً لوكيل البلديات المرتبطة، والمهندس فهد الحمياني مديراً لإدارة الدراسات والتصاميم، والمهندس فهد القثامي مديراً لإدارة التنفيذ والإشراف، وعبدالرحيم الثمالي مديراً للتطوير الإداري ” .

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تعزيز الفعل البلدي، والمضي قدمًا لتحقيق برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020 لمواكبة احتياجات وتطلعات المواطنين من الخدمات البلدية، وفق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، وتوفير تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة.