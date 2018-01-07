819 صورة للشهداء تجذب زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

عادل الحربي(صدى):

خصصت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل فعالية ” جنودنا البواسل ” لشهداء الواجب، من خلال عرضٍ للجمهور يعكس التضحيات التي قام بها الجنود البواسل في الذود عن هذا الوطن.

وتتضمن الفعالية خمس شاشات و819 صورة لشهداء الواجب والوطن من الجنود الأبطال في مختلف مناطق المملكة.

وتُعرض الصور في 7 لوحات كبيرة عند مدخل القرية الشعبية، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأسر والأفراد الذين توافدوا طوال أيام الأسبوع للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات مختلفة.

وتحمل اللوحات صور وأسماء الشهداء، تذكيرًا وافتخارًا بمن ضحوا بأنفسهم فداء للدين والوطن، وتتوسط هذه اللوحات مجموعة من الشعارات والمقاطع المصورة التي تحكي عن بسالة وتضحيات هؤلاء الجنود البواسل.