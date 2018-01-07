اعتقال كبار منظمي الاحتجاجات في إيران

طهران(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإيرانية، الجنرال سعيد منتظر المهدي، اليوم الأحد، أنه تم التعرف على كبار منظمي الاحتجاجات الرئيسية في المدن الإيرانية واعتقالهم.

وقال المهدي، في تصريح صحفية، إن الأشخاص والمحتجين الذين كان لهم مطالب مشروعة تم تمييزهم في أقل وقت ممكن عن المنظمين ومن يوجهون أعمال الشغب، وتم التعرف على المعتدين واعتقالهم.

واجتاحت العديد من المدن الكبرى في إيران، بما في ذلك طهران ومشهد وأصفهان وراشت، احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 28 ديسمبر 2017، وانطلق الناس إلى الشوارع احتجاجا على البطالة والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن سياسات الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي.