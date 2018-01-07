اعتقال كبار منظمي الاحتجاجات في إيران
أعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإيرانية، الجنرال سعيد منتظر المهدي، اليوم الأحد، أنه تم التعرف على كبار منظمي الاحتجاجات الرئيسية في المدن الإيرانية واعتقالهم.
وقال المهدي، في تصريح صحفية، إن الأشخاص والمحتجين الذين كان لهم مطالب مشروعة تم تمييزهم في أقل وقت ممكن عن المنظمين ومن يوجهون أعمال الشغب، وتم التعرف على المعتدين واعتقالهم.
واجتاحت العديد من المدن الكبرى في إيران، بما في ذلك طهران ومشهد وأصفهان وراشت، احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 28 ديسمبر 2017، وانطلق الناس إلى الشوارع احتجاجا على البطالة والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن سياسات الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي.
القرشي[ عدد التعليقات: 2130 ] نشر منذ 2 ساعتين
المظاهرات الأخيرة في إيران ليس لها منظمين من الأساس لأنها ثورة الفقراء خرجت من اجل المطالبة
في حقوقها المهدرة والمسلوبة من نظام الملالي الذي جعل من الجمهورية الإيراني إلى دولة ترعى الإرهاب
وتُغذيه من اجل تحقيق حلم مات من 1400 عام على يد المسلمين ولا سبيل لعودته مرة أخرى ولكنهم
صدقوا أحلامهم الشيطانية وساروا خلفها حتى اوصلوا إيران إلى ما وصلت إليه الأن من دمار شامل يشمل
كل شيء البشر والحجر والشجر والنهر والبحر لا يوجد شيء في إيران لم يتأذى من نظام الملالي لهذا وذاك
وكل ما ورد ذكره قامت هذه الثورة والتي سبقتها ثورة 2009 التي قادتها الطبقة المتوسطة والغنية ولكنها
سرعان ما انطفأت وانتهت .