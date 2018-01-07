إنقاذ أمريكية احتجزتها الثلوج 3 أيام داخل سيارتها

واشنطن(صدى):

نجحت قوات الشرطة في ولاية مريلاند الأمريكية، من إنقاذ مواطنة احتجزتها الثلوج داخل سيارتها ثلاثة أيام كاملة.

وقالت مصادر في شرطة مريلاند، إن المواطنة التي جرى انتشالها من السيارة لم تغب عن الوعي نتيجة انعزالها ثلاثة أيام، كما لم تتعرض لأي إصابات، رغم ذلك تم نقلها إلى إحدى وحدات الرعاية الطبية للتأكد من سلامتها الصحية والنفسية.

وتفيد المعلومات الواردة من الولاية الأمريكية بأن عشرات المواطنين لقوا حتفهم نتيجة حوادث سيارات مختلفة فرضتها الظروف الجوية القاسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى حالات وفيات أخرى نتيجة البرد القارس.