بالفيديو.. مسؤول العهدة بالمنتخب الوطني يتحدث عن ضوابط الاتحاد الآسيوي
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو، اليوم الأحد لمسؤول العهدة في المنتخب الوطني الأولمبي أحمد القرني.
ويُظهر أحمد القرني، وهو يتحدث عن تنظيمات وضوابط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما يخص الأطقم، حيث قائلًا إنها تكون مطابقة للشروط المواصفات اللازمة.
📹 | شاهد.. مسؤول العهدة في المنتخب الوطني الأولمبي #أحمد_القرني يتحدث عن تنظيمات وضوابط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما يخص الأطقم..#معاك_يالأخضر#AFCU23 pic.twitter.com/dkS88uEQvC
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 7, 2018
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