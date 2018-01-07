بالفيديو.. مسؤول العهدة بالمنتخب الوطني يتحدث عن ضوابط الاتحاد الآسيوي

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو، اليوم الأحد لمسؤول العهدة في المنتخب الوطني الأولمبي أحمد القرني.

ويُظهر أحمد القرني، وهو يتحدث عن تنظيمات وضوابط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما يخص الأطقم، حيث قائلًا إنها تكون مطابقة للشروط المواصفات اللازمة.