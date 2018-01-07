بالفيديو.. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته بشانغهاي استعداد لبطولة كأس آسيا
أجرى المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته اليوم الأحد، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة شانغهاي والمقرر حتى السادس من شهر يناير الجاري ، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 في الصين.
وتركزت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب ” تشانتو ” تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا على تطبيق عدد من التمارين اللياقية، تلاها تمارين في الملعب المصغّر، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.
📹 | شاهد.. المنتخب الوطني الأولمبي يفتتح تدريباته اليوم الأحد في مدينة تشانغشو الصينية.#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦#AFC23 pic.twitter.com/GY16HApPdw
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 7, 2018
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