بالفيديو.. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته بشانغهاي استعداد لبطولة كأس آسيا

طلال الغامدي(صدى):

أجرى المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته اليوم الأحد، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة شانغهاي والمقرر حتى السادس من شهر يناير الجاري ، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 في الصين.

وتركزت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب ” تشانتو ” تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا على تطبيق عدد من التمارين اللياقية، تلاها تمارين في الملعب المصغّر، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.