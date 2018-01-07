الموسى ينتقل إلي الأهلي

نواف السالم(صدى):

ينتقل نوح الموسى لاعب الفريق الأول بالفتح، إلى الأهلي اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم.

وكشف الفتح، عن إعارة الموسى للأهلي مقابل انتقال المصري محمد عبدالشافي المحترف بصفوف الأهلي إلى الفتح، مع حصول الفتح على مبلغ مالي.

وكان طارق كيال، نائب رئيس الأهلي، قد صرّح بأن انتقال عبدالشافي للفتح صار مسألة وقت بعدما تمّ الاتفاق على كافة التفاصيل مع الإدارة الفتحاوية، فيما ردّ عبدالشافي على أنباء رحيله عن الأهلي بقوله إنّه لا يعلم شيئًا عن مسألة رحيله للعب ضمن صفوف الفتح.