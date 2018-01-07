انتهاء عملية فصل التوأم الفلسطيني

نايف السالم(صدى):

أعلن استشاري جراحة الأطفال سعود الجدعان، عن نتائج عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني فرح وحنين، والتي تمت صباح اليوم الأحد، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وقال الجدعان، إن عملية الفصل تمت ونحن الآن في مرحلة الترميم، مضيفًا :من المتوقع إنهاء العملية قبل الوقت المحدد وتبقى لدينا جزئية ترميم الجهاز التناسلي والبولي.

وتابع الجدعان: التوأم فرح لم يكن لديها أي مقومات للحياة من قلب وقصبة هوائية ورئة؛ لأنها توأم طفيلي، ونتوقع خلال الساعات القادمة استقرار حالة حنين.