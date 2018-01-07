3 شركات عربية ضمن قائمة أكثر شركات الطيران أمانا في مطلع 2018

ابوظبي(صدى):

حصلت 20 شركة جوية عالمية على أفضل تصنيف بناء على سلامة وأمن رحلات هذه الخطوط، ومن بينها ثلاث شركات عربية هي ” طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والملكية الأردنية ” .

ونقل موقع ” AirlineRatings.com ” : إن حوالي 3.7 مليار شخص سافروا في العام 2016، وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، مع ارتفاع الأرقام باطراد على أساس سنوي على مدى العقد الماضي.

ويُوجد عدة عوامل ساهمت بهذا النجاح، بما في ذلك تطوير تكنولوجيا وطائرات جديدة، وإجراء تغيرات في تدريب طواقم الطائرات والتدابير العالمية.

وصنف الموقع ” خطوط كانتاس الجوية ” الأكثر أماناً بين العامين 2014 و2017 ” لكونها رائدة في جميع مجالات السلامة على مدى الستين سنة الماضية.

وذكر توماس خطوطاً جوية عريقة أخرى التزمت بالمعايير ذاتها مثل ” خطوط هاواي الجوية، وفين إير ” .

وتضمنت قائمة الموقع لأفضل 20 شركة طيران: ” طيران نيوزيلندا، وخطوط ألاسكا الجوية، وخطوط كل اليابان الجوية، والخطوط الجوية البريطانية، وخطوط كاثي باسيفيك الجوية، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وإيفا للطيران، و ” فين إير ” ، و ” خطوط هاواي الجوية ” ، و ” الخطوط الجوية اليابانية ” ، و ” الخطوط الجوية الملكية الهولندية ” ، و ” لوفتهانزا ” ، وكانتاس، والملكية الأردنية، والخطوط الجوية الإسكندنافية، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية الدولية السويسرية، بالإضافة إلى خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية وخطوط فيرجن أستراليا الجوية ” .