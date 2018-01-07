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بالصور.. أمير جازان بالنيابة يحضر صلاة الميت على روح الشهيد دكام

بالصور.. أمير جازان بالنيابة يحضر صلاة الميت على روح الشهيد دكام
تركي السالم(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير جازان بالنيابة ، على أداء صلاة الميت مع جموع المصليين في عصر اليوم الأحد ، على شهيد الواجب الجندي يوسف بن علي دكام أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في نجران .

ونقل سمو الأمير تعازيه لأسرة الشهيد عقب انتهاء الصلاة ، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير جازان ، سائلًا المولى عز وجل أن بتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

وفي سياق متصل ، أعرب والد وذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد الدكام في ميدان الشرف لتأدية واجبه ، مجددين الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة .


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