” التحالف ” يكشف تفاصيل إنقاذ طيارين بعد تعرض طائرتهما لخلل فني
أعلنت القيادة المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” أنه تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما المقاتلة اليوم جراء خلل فني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات ولله الحمد.
وقال: إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة ولله الحمد.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1410 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ربي يحميكم وينصركم
مواطن غيور[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احفظ جنودنا البواسل
عبد العزيز[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب لك الحمد والشكر عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسيادةالعقيد ركن
بلغ الطيارين
الله يحفظهم
الحوثي يستخدم ناس عيونهم حاره
قبل الأنطلاق باالطائرات
حصنوا أنفسكم بالأذكار وآية الكرسي وسور المعوذات
والله يحفظكم جميع.
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6371 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحديد يتعوض اهم شيء سلامة الأرواح
alfahd42[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على السلامه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يهلك الحوثي ومن عاونه ويدمرهم تدميرا