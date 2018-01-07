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  3. ” التحالف ” يكشف تفاصيل إنقاذ طيارين بعد تعرض طائرتهما لخلل فني

” التحالف ” يكشف تفاصيل إنقاذ طيارين بعد تعرض طائرتهما لخلل فني

” التحالف ” يكشف تفاصيل إنقاذ طيارين بعد تعرض طائرتهما لخلل فني
فهمي محمد(صدى):

أعلنت القيادة المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” أنه تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما المقاتلة اليوم جراء خلل فني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات ولله الحمد.

وقال: إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة ولله الحمد.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم احفظ جنودنا البواسل

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب لك الحمد والشكر عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك

[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياسيادةالعقيد ركن
بلغ الطيارين
الله يحفظهم
الحوثي يستخدم ناس عيونهم حاره
قبل الأنطلاق باالطائرات
حصنوا أنفسكم بالأذكار وآية الكرسي وسور المعوذات
والله يحفظكم جميع.

[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمدلله على السلامه

[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 1 ساعة

والله يهلك الحوثي ومن عاونه ويدمرهم تدميرا

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