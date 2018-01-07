  • الأحد 7

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. سقوط طائرة للتحالف في صعدة اليمنية

سقوط طائرة للتحالف في صعدة اليمنية

سقوط طائرة للتحالف في صعدة اليمنية
فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة فى صعدة اليمنية، حيث تم نجاة الطيارين.

ولم تصرح المصادر بسبب سقوط الطائرة حتى الأن.


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات

قسم باالله أقولها صادق
الحوثي جايب مرتزقه
عيونهم تطيح الطير من السماء
عائلة مشهورة باالعين
كل أفرادها شياطين
فحصنوا نفوسكم قبل تنطلقون باالطائرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *