نشر : منذ 3 ساعات 3٬727 3 عربية ودولية سقوط طائرة للتحالف في صعدة اليمنية فهمي محمد(صدى): أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة فى صعدة اليمنية، حيث تم نجاة الطيارين. ولم تصرح المصادر بسبب سقوط الطائرة حتى الأن. الوسوم:التحالف, اليمن, سقوط طائرة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات
الحوثي يستخدم العيانيين👀👀👀
ياطيارين الله يحميكم
قبل تنطلقون باالطائرات
آيةالكرسي والمعوذات
ومنصورين بأذن الله.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22909 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات
قسم باالله أقولها صادق
الحوثي جايب مرتزقه
عيونهم تطيح الطير من السماء
عائلة مشهورة باالعين
كل أفرادها شياطين
فحصنوا نفوسكم قبل تنطلقون باالطائرات.