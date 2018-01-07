سقوط طائرة للتحالف في صعدة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة فى صعدة اليمنية، حيث تم نجاة الطيارين.

ولم تصرح المصادر بسبب سقوط الطائرة حتى الأن.