تعرفي على اضرار الرموش الصناعية

أماني الغامدي(صدى):

مما لا شك فيه أن الرموش الطويلة من ضمن أساسيات الجمال وأصبحت هوساً لدى الفتيات والسيدات، فلها تأثيرها الساحر على جمال النظرة وجاذبيتها، ومن أجل الحصول على النتائج السريعة، تلجأ الكثيرات إلى الاستعانة بالرموش الاصطناعية، بدل تكثيف الجهد في العلاج والمحافطة على الرموش الأصلية.

ولكن ما تغفله بعض النساء أنهن بهذه الخطوة يعرضن أهم منطقة حساسة في الجسم، ألا وهي العين إلى خطر كبير، وكذلك يضعن الرموش الطبيعية في دائرة الخطر ويسببن تساقطها.

– عند تثبيت الرموش الاصطناعية، فالغراء غالباً يلتصق بالرموش الطبيعية، وهذا ما يؤدي إلى سحبها عند إزالة الرمش الاصطناعي، ليصبح السبب الرئيس لترقّق الرموش وتساقطها.

– المواد الكيماوية المستخدمة في غراء تثبيت الرموش، يجعل العين حساسة مع مرور الوقت، ما يسبب حالة تُعرف باسم “الحاصة البقعية”، عندها يجب التوقف عن تركيب الرموش الاصطناعية لمدة طويلة حتى تعود وضعية العين إلى طبيعتها.

– يتكون الغراء المستخدم لتثبيت الرموش الاصطناعية من مواد كيماوية تعد من مستحضرات التجميل الأكثر ضرراً، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفورمالدهايد الذي يمكن أن يسبب تهيج الجلد، وكذلك الربو والأمراض التنفسية عند استنشاقه.

– وضع الرموش الاصطناعية لفترة طويلة يجعلها عرضة لاستقطاب الأوساخ، وهذا ما يحول منطقة العين إلى مكان خصب للبكتيريا التي يمكن أن تهيج العينين وتسبب الالتهابات.

– يُفضل تجنب تركيب الرموش الاصطناعية، وتعويضها بالاهتمام المستمر بالرموش الطبيعية وتغذيتها عن طريق بعض الزيوت الطبيعية أو الفيتامينات، وإذا اضطررتِ لاستعمال الرموش الاصطناعية، لا تجعليها عادة يومية واكتفي بأن تكون في بعض المناسبات فقط.