مدير جامعة الملك سعود: ​القرارات الملكية تمس حياة المواطن

سعيد العجل(صدى):

رفع مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أسمى آيات الشكر والتقدير باسمه وباسم كل منسوبي ومنسوبات الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام ولي عهده الأمين.

وأضاف العمر إن هذه الأوامر الملكية الكريمة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين أتت لتؤكد على معنى التلاحم بين القيادة والشعب، وديمومة انشغال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – رعاهم الله – بكل ما من شأنه صناعة حياة كريمة لأبناء الوطن تلبي طموحاتهم، وتتلمس مصاعبهم، ليكون ذلك معززاً لمعاني الرفاه ورغد العيش في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين – أيّده الله – المتصف بالاستقرار والتطور في كل جوانب الحياة.

وأضاف د. العمر قائلاً: إن هذه القرارات التي شملت أفراد المجتمع بما فيهم طلاب وطالبات الجامعات أكدت على الحرص الدائم والمستمر على العناية التامة بهذا المواطن الذي يعتبر محور التنمية كما أبانت عن مراهنة القيادة عليه في هذا البلد الشامخ بإذن الله في ظل هذه التنمية الشاملة والمباركة.

وختم العمر تصريحه بدعاء المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتّعه بالصحة والعافية، ويمد في عمره، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين حفظه الله، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعلى حكومتنا عزها وتمكينها.