بالفيديو.. استنفار أمني واعتقالات عشوائية بإيران

طهران(صدى):

قال أمجد طه، الخبير في الشئون السياسية والإستراتيجية، إن هناك اعتقالات عشوائية، وحالة هلع واستنفار أمني، والسجن لكل من يحاول أن يصور داخل طهران.

وأشار ” طه ” ، إلى أن ” إيران التي تحاول تعادي الأوطان، أفراد شعبها يبحث عن الطعام في القمامة، ولم يستطع إعلامها تسليط الضوء على هذه الفئة، كي تتضح الصورة لـ الذين يدافعون عن نظام طهران بحجة المذهب أو الدين ” .