بالفيديو.. استنفار أمني واعتقالات عشوائية بإيران
قال أمجد طه، الخبير في الشئون السياسية والإستراتيجية، إن هناك اعتقالات عشوائية، وحالة هلع واستنفار أمني، والسجن لكل من يحاول أن يصور داخل طهران.
وأشار ” طه ” ، إلى أن ” إيران التي تحاول تعادي الأوطان، أفراد شعبها يبحث عن الطعام في القمامة، ولم يستطع إعلامها تسليط الضوء على هذه الفئة، كي تتضح الصورة لـ الذين يدافعون عن نظام طهران بحجة المذهب أو الدين ” .
عاجل #يحدث_الان_في_ايران اعتقالات عشوائية وحالة هلع واستنفار أمني والسجن لكل من يصور في#طهران العاصمة ..
وهنا الأمن يلحق سيارة.. لأن ركابها اخذوا صورة من الشارع! #امجد_طه pic.twitter.com/i669rTtcjn
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 7, 2018
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