أول ظهور لرئيس الأركان بعد إصابته إثر انفجار لغم بالجوف

علي العنزي(صدى):

قام نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم الأحد، بزيارة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الرياض جراء إصابة طفيفة تعرض لها بانفجار لغم في محافظة الجوف.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بتضحيات الأبطال المقاتلين في مختلف الجبهات في سبيل الوطن وإعادة الشرعية، حيث أن هنا انتصارات عديدة تحققت في الجوف وشبوه والساحل وغيرها من ميادين البطولة والشرف.

وأعرب نائب الرئيس عن شكره وتقديره لدول تحالف دعم الشرعية وما يقدمونه من دعم مستمر في سبيل استعادة الشرعية ودحر ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.