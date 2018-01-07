أحمد شفيق يعلن عدم نيته خوض انتخابات الرئاسة القادمة
أعلن الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح السابق للرئاسة، اليوم الأحد، موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.
وقال شفيق في بيان اليوم الأحد، أنه قرر لدى عودته إلى أرض الوطن أن يعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنه أثناء وجوده بدولة الامارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابه لفترة زادت على الخمس سنوات ربما أبعده عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض الوطن من تطورات وإنجازات، رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب.
وأضاف شفيق أنه بالمتابعة للواقع، فقد رأى أنه لن يكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة بالنجاح، في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصر الغالية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههه ههههههههه
أنختن ثاني مره
مبروووووووك🤗🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22909 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
راكاااان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
انختن ____ هذه وين نصرفها يالحجي في صعده ولا شبوه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 1 ساعة
المسكين مرررررره منضغط
يدور للقرني دواااااره
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه هههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6052 ] نشر منذ 1 ساعة
الحبوب وفعايلها تترك الواحد يقرقر لا شعوريآ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 1 ساعة
أصبر أصبر ياعايلة الدجاج والطيور
قسم باالله أني بموت من الضحك
ماتوقعته بينضغط لها الدرجه😂😂😂😂😂