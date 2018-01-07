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أحمد شفيق يعلن عدم نيته خوض انتخابات الرئاسة القادمة

أحمد شفيق يعلن عدم نيته خوض انتخابات الرئاسة القادمة
القاهرة(صدى):

أعلن الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح السابق للرئاسة، اليوم الأحد، موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

وقال شفيق في بيان اليوم الأحد، أنه قرر لدى عودته إلى أرض الوطن أن يعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنه أثناء وجوده بدولة الامارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابه لفترة زادت على الخمس سنوات ربما أبعده عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض الوطن من تطورات وإنجازات، رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب.

وأضاف شفيق أنه بالمتابعة للواقع، فقد رأى أنه لن يكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة بالنجاح، في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصر الغالية.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

انختن ____ هذه وين نصرفها يالحجي في صعده ولا شبوه

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