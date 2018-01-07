بالصور.. شاب مصري يسافر روسيا بدراجته لمشاهدة مباريات منتخب بلاده

القاهرة(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، صور لمغامرة مثيرة سيقوم بها الشاب المصري محمد نوفل، حيث سيتوجه إلى روسيا بدراجته لمشاهدة مباريات منتخب بلاده المشارك في مونديال 2018.

وقال محمد نوفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه سيبدأ رحلته بالدراجة من الأهرامات 9 مارس المقبل متوجها لمدينة السويس، ثم شرم الشيخ، ثم يستقل باخرة تقله إلى العقبة بالأردن، ومنها إلى عمان بالدراجة، ثم يستقل الطائرة التي تنقله إلى اليونان، ومن العاصمة أثينا يتوجه بالدراجة مرة أخرى إلى روسيا مارا بكل دول أوروبا.

وأضاف أنه يقوم بهذه المغامرة التي ترعاها إحدى الشركات دعما لمنتخب مصر، وسيقوم برحلته بالتنسيق مع وزارتي الشباب والخارجية المصرية.