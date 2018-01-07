بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل كسر عظمة الفخذ لمولوده الخديج

أبها(صدى):

أعرب المواطن محمد القحطاني عن استيائه الشديد مما تعرض له مولوده الخديج بعد ولادته بمستشفى خميس مشيط ، حيث اكتشف بعد مرور ثلاثة أشهر من المعاناة الطبية أن الطفل تعرض لكسر بعظمة الفخذ في الحضانة دون وجود أسباب مقنعة .

وأشار ” القحطاني ” إلى أن منذ ولادة الطفل والمشاكل الصحية تلاحقه بسبب الإهمال من قبل الأطباء بالمستشفى ، حيث أصيب الطفل بتسمم في الدم فور ولادته أدى لحاجته لنقل ، ومن ثم لاحظت الأسرة تغير لون الطفل بعد أسبوع من عملية النقل ، ليكتشف أن المضاد الحيوي الذي وصفه الطبيب للرضيع لم بتوفر بالمستشفيات العامة ولا بخميس مشيط ، حتى تمكن الأب من توفيره بصعوبة شديدة لإنقاذ حياته .

وأوضح أن الأطباء اكتشفوا بعد مرور 10 أيام من حالة التسمم ، أن الطفل مصاب بنزيف داخلي في المخ من الدرجة الثانية ، وبعد شفاء الطفل والإبلاغ بموعد استلامه فوجئ الأب بتعرض الطفل لكسر في عظمة الفخذ بالحضانة دون أسباب مقنعة من الأطباء ، قائلًا ” قالت دكتورة استشارية تدعى أسما السودانية أن الكسر طبيعي ومن المحتمل أن يكون رفص الطفل هو السبب ” .

وأكد المواطن القحطاني أن طبيب العظام لم يزور الطفل سوى مرتين ، بالإضافة إلى عدم توفير تقرير طبي يطمئن الأسرة على سلامة الطفل حتى الآن .