بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل كسر عظمة الفخذ لمولوده الخديج
أعرب المواطن محمد القحطاني عن استيائه الشديد مما تعرض له مولوده الخديج بعد ولادته بمستشفى خميس مشيط ، حيث اكتشف بعد مرور ثلاثة أشهر من المعاناة الطبية أن الطفل تعرض لكسر بعظمة الفخذ في الحضانة دون وجود أسباب مقنعة .
وأشار ” القحطاني ” إلى أن منذ ولادة الطفل والمشاكل الصحية تلاحقه بسبب الإهمال من قبل الأطباء بالمستشفى ، حيث أصيب الطفل بتسمم في الدم فور ولادته أدى لحاجته لنقل ، ومن ثم لاحظت الأسرة تغير لون الطفل بعد أسبوع من عملية النقل ، ليكتشف أن المضاد الحيوي الذي وصفه الطبيب للرضيع لم بتوفر بالمستشفيات العامة ولا بخميس مشيط ، حتى تمكن الأب من توفيره بصعوبة شديدة لإنقاذ حياته .
وأوضح أن الأطباء اكتشفوا بعد مرور 10 أيام من حالة التسمم ، أن الطفل مصاب بنزيف داخلي في المخ من الدرجة الثانية ، وبعد شفاء الطفل والإبلاغ بموعد استلامه فوجئ الأب بتعرض الطفل لكسر في عظمة الفخذ بالحضانة دون أسباب مقنعة من الأطباء ، قائلًا ” قالت دكتورة استشارية تدعى أسما السودانية أن الكسر طبيعي ومن المحتمل أن يكون رفص الطفل هو السبب ” .
وأكد المواطن القحطاني أن طبيب العظام لم يزور الطفل سوى مرتين ، بالإضافة إلى عدم توفير تقرير طبي يطمئن الأسرة على سلامة الطفل حتى الآن .
#أخبار_سيدتي .. مستشفى يتسبب بكسر فخذ طفل خديج .. ووالده يروي التفاصيل#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/OC1rKg2XqL
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٧ يناير، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوة الا باالله
هذا الي يقولون
كبر قبل يومه🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22909 ] نشر منذ 3 ساعات
يا قلبي عليه
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭والله تو جاني مقطع لطفل وجد في الشارع مرمي