غدًا.. التعليم تحتفي باليوم العربي لمحو الأمية

علي القحطاني(صدى):

تشارك المملكة ممثلة في وزارة التعليم يوم غد الاثنين، شقيقاتها الدول العربية في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية.

ويأتي هذا الاحتفال في وقت تكون فيه المملكة قد خطت خطوات متقدمة في مكافحة الأمية، انطلاقاً من مشروع الملك المؤسس طيب الله ثراه بدعوة الأميين للالتحاق ببرامج تعليم الكبار ومحو الأمية ضمن مشروع توطين البادية وبناء الهجر والقرى وتزويدها بالعلماء والمشايخ لتعليم الناس أمور دينهم.

واستمرت جهود المملكة في نشر التعليم وقدمت جهوداً كبيرة لجعل التعليم ميسراً ومتاحاً لجميع فئات المجتمع في كل أنحاء مملكتنا الغالية مما أدى إلى انخفاض نسبة الأمية إلى أن وصلت في وقتنا الراهن إلى 5.6% تقريباً .

كما نهجت وزارة التعليم مؤخراً محو الأمية الحضارية للكبار الذي يستهدف الأمي والمجتمع الذي يعيش فيه ببرامج توعوية شاملة في مختلف المجالات الدينية، التعليمية، الثقافية، الاجتماعية، الصحية وأيضاً المهنية.