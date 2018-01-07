اعتقال معارضين ومصادرة 6 صحف بعد رفع الأسعار بالسودان

الخرطوم(صدى):

تمكنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، من اعتقال قياديين معارضين، ومصادرة 6 صحف خاصة وحزبية، إثر ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز، جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني -معارض- ، عمر الدقير، في بيان، إن جهاز الأمن اعتقل الرئيس السابق للحزب، إبراهيم الشيخ، وأمين حقوق الإنسان بالحزب، جلال مصطفى، من منزليهما بالخرطوم، في محاولة لممارسة قمعه المعتاد للقوى السياسية والجماهيرية لمواجهة الحراك الثائر رفضا للزيادات الباهظة.

وصادرت السلطات السودانية صحف: ” التيار، والمستقلة، والقرار، والصحية، وصحيفتي أخبار الوطن، والميدان الحزبية ” .