أسعار شركات الأجرة الجديدة عبر التطبيقات الذكية

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، عن قوائم الأسعار الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.50%.

وقالت شركة ” أوبر ” ، أنه بناء على التغيرات الاقتصادية الهامة التي تمر به المملكة، سيكون هناك ارتفاعاً بسيطاً في أسعار الأسعار، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة.

وأبانت أن الكلفة الأساسية سترتفع من 3.10 ريالات إلي 3.25 ريالات، وكلفة الدقيقة من 0.18 ريال إلى 0.21 ريال، بينما سترتفع كلفة الكيلو متر من 0.80 ريال إلى 0.92 ريال، وسيكون الحد الأدنى للأجرة 7.50 ريال بدلاً عن 7.00 ريالات.

كما أعلنت شركة كريم عن أسعارها الجديدة عبر تطبيقها للهواتف الذكية، مبينة أن الأسعار تغطي كلفة ارتفاع الوقود وضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن السعر الابتدائي للحجز، سيكون 3.3 ريال، والسعر الأدنى 7.5 ريال، بينما السعر الابتدائي للحجز (لاحقاً) سيكون 12 ريال، والسعر الأدنى سيصبح 19.5 ريال، فيما سيكون سعر الاستقبال في المطار 20 ريالاً، وسعر الكيلومتر عن 1.15 ريال، والانتظار الساعة بـ23 ريال.