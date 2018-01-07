أسعار شركات الأجرة الجديدة عبر التطبيقات الذكية
كشفت شركات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، عن قوائم الأسعار الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.50%.
وقالت شركة ” أوبر ” ، أنه بناء على التغيرات الاقتصادية الهامة التي تمر به المملكة، سيكون هناك ارتفاعاً بسيطاً في أسعار الأسعار، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة.
وأبانت أن الكلفة الأساسية سترتفع من 3.10 ريالات إلي 3.25 ريالات، وكلفة الدقيقة من 0.18 ريال إلى 0.21 ريال، بينما سترتفع كلفة الكيلو متر من 0.80 ريال إلى 0.92 ريال، وسيكون الحد الأدنى للأجرة 7.50 ريال بدلاً عن 7.00 ريالات.
كما أعلنت شركة كريم عن أسعارها الجديدة عبر تطبيقها للهواتف الذكية، مبينة أن الأسعار تغطي كلفة ارتفاع الوقود وضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن السعر الابتدائي للحجز، سيكون 3.3 ريال، والسعر الأدنى 7.5 ريال، بينما السعر الابتدائي للحجز (لاحقاً) سيكون 12 ريال، والسعر الأدنى سيصبح 19.5 ريال، فيما سيكون سعر الاستقبال في المطار 20 ريالاً، وسعر الكيلومتر عن 1.15 ريال، والانتظار الساعة بـ23 ريال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههه هههههههههههه
طيب🤗
راكاااان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
اتحداك اذا فيه موضوع او تعليق لك لايوجد فيه قهقهههه يالحجي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22909 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات
قلنا لكم الحين شهر ولا شهرين
ينبح وراي
خلاص ياصدى الغو ردي عليه قبل امس
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
راكاااان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمر الحجي مايتغير لأنه يفتقد الرجوله هو انا صايع وضايع مثلك ارجع اشوف وش قلت ولا وش رديت قبل يوم اوشهر ابشرك بتدخل موسوعة غينيس في الحجنه وبذائة السان . ولي مثلك لالسانه ولا وجهه المحروق رايح ينظف لو غسلته بخل وزيت فرامل يظل الوسخ وسخ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 1 ساعة
آه يبطني😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ههههههههههه هههههههههههههه
ههههههههههههههههههههه
مطرطططططططططع😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂