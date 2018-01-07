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  3. القبض على شاب ابتز فتاة لإقامة علاقة محرمة
  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

القبض على شاب ابتز فتاة لإقامة علاقة محرمة

القبض على شاب ابتز فتاة لإقامة علاقة محرمة
إبراهيم الزهراني(صدى):

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة و شرطة المحافظة عن القبض على شاب قام بابتزاز فتاة.

حيث تلقى أحد مراكز الهيئة بمحافظة جدة بلاغاً من فتاة مفاده أن شاباً قام بابتزازها وتهديدها فتم استكمال الإجراءات اللازمة. وإحالة البلاغ إلى الشرطة والتنسيق مع رجال الشرطة حيث تم القبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6371 ] نشر منذ 4 ساعات

أنا استغرب من اللي يقولون ما فيه هيئة هذي وش طيب الله يقويهم

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 ساعات

الى القرني .. نفسي اعرف وش الشيئ المصجك بالموضوع يالحجي قل ياللطيف ودعوا بالستربلاش قلم وخرابيط

[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات

جاكم ابوحفاظه وديد
هاالحين بيقعد يطارد وراي
شهر ولا شهرين
علشان رديت علية قبل أمس فخبر الشباب الي يفحطون بعد الأختبارات
يحبيبي أعصابك لايطق فيك عرق
وننبلش بك😂😂😂😂😂😂😂

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