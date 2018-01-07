القبض على شاب ابتز فتاة لإقامة علاقة محرمة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة و شرطة المحافظة عن القبض على شاب قام بابتزاز فتاة.

حيث تلقى أحد مراكز الهيئة بمحافظة جدة بلاغاً من فتاة مفاده أن شاباً قام بابتزازها وتهديدها فتم استكمال الإجراءات اللازمة. وإحالة البلاغ إلى الشرطة والتنسيق مع رجال الشرطة حيث تم القبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة.