القبض على شاب ابتز فتاة لإقامة علاقة محرمة
أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة و شرطة المحافظة عن القبض على شاب قام بابتزاز فتاة.
حيث تلقى أحد مراكز الهيئة بمحافظة جدة بلاغاً من فتاة مفاده أن شاباً قام بابتزازها وتهديدها فتم استكمال الإجراءات اللازمة. وإحالة البلاغ إلى الشرطة والتنسيق مع رجال الشرطة حيث تم القبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 4 ساعات
ياحليلك ياالشاب المبتز
متدري أنك مجرد قلم متى ماأنتهى الحبر منه
رموك😂😂😂😂😊😊
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6371 ] نشر منذ 4 ساعات
أنا استغرب من اللي يقولون ما فيه هيئة هذي وش طيب الله يقويهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22909 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لايبلانا
راكاااان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 ساعات
الى القرني .. نفسي اعرف وش الشيئ المصجك بالموضوع يالحجي قل ياللطيف ودعوا بالستربلاش قلم وخرابيط
راكاااان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 ساعات
المضحك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات
جاكم ابوحفاظه وديد
هاالحين بيقعد يطارد وراي
شهر ولا شهرين
علشان رديت علية قبل أمس فخبر الشباب الي يفحطون بعد الأختبارات
يحبيبي أعصابك لايطق فيك عرق
وننبلش بك😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25084 ] نشر منذ 3 ساعات
شكلي دقيتك على وتر حساس وأنا مدري
لاتكون ماكلك فلكه فقضية أبتزاز
وحن قلبنا لك المواجع😂😂😂😂😂😂😂