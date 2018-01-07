مرور الرياض يحل لغز دهس طفلة ووفاتها بعد هروب الجاني دون أدلة

سعيد العجل(صدى):

تمكنت فرق البحث والتحري بمرور منطقة الرياض من فك لغز قضية دهس طفلة ووفاتها وهروب الجاني من مسرح الحادث دون ترك أدلة للوصول له.

وبعد ورود البلاغ للمرور تم تكليف فريق ذو حرفية أمنية عالية للوصول للجاني قبل أن يطمس الأدلة التي تقود للوصول إليه، حيث تم عمل حزمة من إجراءات التحقيقات والبحث والتحري عن الجاني حيث توفرت معلومات مبدئية أن الجاني يستقل سيارة بيضاء اللون وغير معروف رقم لوحتها أو شخصية الجاني ومن ثم عكف الفريق الأمني على القضية واستمر في التحري وجمع الأدلة حتى حصر الشكوك على سيارات نوع كابرس حيث تم الوصول للجاني حيث لم ينجح في الانفلات من يد العدالة ولم ينجح ايضاً في اصلاح السيارة وتم القبض على الجاني وضبط السيارة وتم تحويل القضية للجهات المختصة لاستكمال الأجراءات في تطبيق الأنظمة والأحكام الشرعية بحق الجاني.

الجدير بالذكر أن القضية حظيت بمتابعة من قبل أمير منطقة الرياض وسمو نائبة ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي ومدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن الخرصان.

كون القضية يكتنفها الغموض وتعتبر من القضايا التي من الصعب الوصول للجناة لعدم وجود شهود عيان ومعلومات تقود لسرعة القبض على الجاني.