بالفيديو.. بائع إيراني يحرق نفسه بعد إغلاق البلدية محله

طهران(صدى):

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لبائع إيراني يحرق نفسه، وذلك لقيام البلدية بإغلاق محله.

وشهدت مختلف محافظات إيران، إضرابات واحتجاجات، قبلت بأعمال عنف من قبل نظام الملا، فارتفاع عدد القتلى وجرح أكثر من 120 من المحتجين واعتقال أكثر من 500 منهم في مختلف المدن.