بالفيديو.. بائع إيراني يحرق نفسه بعد إغلاق البلدية محله
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لبائع إيراني يحرق نفسه، وذلك لقيام البلدية بإغلاق محله.
وشهدت مختلف محافظات إيران، إضرابات واحتجاجات، قبلت بأعمال عنف من قبل نظام الملا، فارتفاع عدد القتلى وجرح أكثر من 120 من المحتجين واعتقال أكثر من 500 منهم في مختلف المدن.
هام ..
بائع ايراني يحرق نفسه عصر اليوم بعد قيام البلدية بإغلاق محله#مظاهرات_ايران#تظاهرات_سراسري pic.twitter.com/u6uMbMQrH6
— قناة وصال (@Wesal_TV) ٧ يناير، ٢٠١٨
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