بالصور.. ” ستيشن واجن ” أسرع سيارة بسرعة 320 كم في الساعة من ألبينا

برلين(صدى):

اذا كنتم تبحثون عن سيارة ألمانية استيشن واجن عالية الأداء فان مرسيدس AMG E63 سوف تكون مميزة في هذا الدور, أو ربما يجب أن تنظروا الى BMW M5 واجن ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن BMW لم تصنع نسخة واجن من M5 منذ الجيل E61 في عام 2007 كما أن الشركة ليس لديها خطط لتحويل M5 الحالية.

وهذا يجعلنا نتحول الى البينا التي ربما تكون ثاني أفضل السيارات في هذا الاطار ولكن هذه السيارة فرص بيعها في الولايات المتحدة قليلة وتتجاوز السيارة سرعة 320 كم وهي ألبينا B5 Bi-Turbo والتي تعتبر أسرع سيارة انتاج استيشن واجن. وهذه السيارة تحمل محرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 608 حصان ونظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وادعت الشركة أن 90% من عزم الدوران ترسل للمحور الخلفي مع تسارع حتى 100 كمساعة في 3.5 ثانية وتبلغ سرعة السيارة القصوة 320 كمساعة والنسخة السيدان من السيارة أسرع بواقع 0.1 ثانية من الواجن . وعلى سبيل المقارنة بنسخ BMW M5 تتسارع في 4.2 ثانية وسرعتها القصوى 190 ميلساعة .

ونسخ B5 Bi-Turbo قدمت بمحرك واحد وشاسيه مطور يسح للمهندسين لكل مكون ونظام تحكم للعمل معاً بصورة مميزة وبدون مشكلات. كما زودت بنظام التوجيه الخلفي النشط يدعم استجابة التوجيه خاصة على السرعات العالية مع عجلات ألومنيوم 20 بوصة خفيفة الوزن واطارات بيريللي P-Zeros مع نظام دفع رباعي ونظم متطورة أخرى ويبدأ سعر السيارة من 120.366 دولار وسعرها في بريطانيا يبدأ من 123.071 دولار وسيبدأ تسليم السيارة في مارس المقبل.