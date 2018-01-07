واشنطن: تخصيص تريليون دولار إضافية لردع إيران وكوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

تعكف وزارة الدفاع الأمريكية “ البنتاجون ” على وضع اللمسات الأخيرة بشأن المراجعة الشاملة الفريدة للقوات النووية الأمريكية، والتي تعد الأولى منذ ما يقرب من 8 سنوات، وذلك تنفيذًا للتوصية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب في أعقاب توليه مهام البيت الأبيض في يناير من العام الماضي.

وستحمل المراجعة بصمات ترامب الصريحة على الترسانة النووية الأمريكية في القرن الـ21، ستبتلع الميزانية أكثر من تريليون دولار على مدار الـ30 عاما المقبلة، لتكون بذلك أول مراجعة نووية ينفذها البنتاجون بعد تلك التي أجراها في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2010.

وسيركز الاستعراض النووي على الردع ويعكس التهديد الأكبر من جانب كوريا الشمالية وإيران، لا سيما في ظل مساعي البلدين لتعزيز تجاربهما للصواريخ الباليستية والأنظمة النووية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة تركيز روسيا على مخزونها النووي بشكل واضح على مدار الأشهر الماضية.