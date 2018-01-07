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الهلال يختار الكويت أرضا محايدة لمباريات الكأس الآسيوي أمام قطر وإيران

الهلال يختار الكويت أرضا محايدة لمباريات الكأس الآسيوي أمام قطر وإيران
نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الأحد ، اختيارها لدولة الكويت كأرض محايدة للعب المباريات ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2018 الجاري .

وأشار الهلال للفرق التي يلعب أمامها بالأرض المحايدة خلال البطولة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” إدارة الهلال تختار الكويت للعب المباريات المحايدة في دوري ابطال اسيا 2018 أمام الفرق الايرانية والقطرية ” .

 


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