رجل يعتدي على زوجته ويفقدها سمعها لانفاقها 200 جنيه

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري ، على تعذيب زوجته والتعدي عليها بالضرب على رأسها وأذنيها وفر هارباً اعتقاداً منه أنها ماتت .

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة امبابة المصرية ، بلاغ من جيران الزوجة، قالوا فيه إنهم اكتشفوها ملقاة على الأرض بصالة منزلها غارقة فى دمائها وباب المنزل مفتوح على مصراعيه مع غياب زوجها، فنقلوها للمستشفى وهى فى غيبوبة وعلى جسدها آثار ضرب مبرح، ومن هنا تعرضت لعدة تدخلات طبية لإنقاذها، انتهت بفقدانها السمع بشكل جزئى.

وأكد الشهود، الذين نقلوا الزوجة للمستشفى، علمهم بخلافات بينها وزوجها طوال سنوات زواجهما الثلاثة، تركت فيها الزوجة منزلها أكثر من مرة ليلاً بعد طردها .

وبعد القبض على الزوج، اعترف بنشوب خلاف بينه وزوجته بسبب خروجها دون أذنه وإنفاقها 200 جنيه مصري فى شراء طلبات خاصة بها، ما جعله ينهال ضربًا على رأسها بقدميه، وعندما بادرت بالخروج والذهاب لدى أهلها أصابه الجنون وتعدى عليها حتى فقدت القدرة على الحركة، وأصابها بالسكين فى أذنها .