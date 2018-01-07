الخارجية تستضيف وفداً من ضباط هيئة القيادة والأركان

واس(صدى):

‎استضافت وزارة الخارجية اليوم , وفدا من ضباط هيئة القيادة والأركان جناح دارسي ” الحرب التاسعة ” , وذلك في قاعة الملك فهد بمقر الوزارة .

وتم خلال اللقاء عقد 3 ندوات مع وكلاء الوزارة المعنيين لمناقشة قضايا الأمن الوطني وسبل تعزيزه ودور وزارة الخارجية عبر مسؤوليها وممثليات خادم الحرمين الشريفين في دعم هذا التوجه والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال.

حضر الندوات‎ ‎وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد , و‎وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتخصصة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي ، ومدير الإدارة القضائية الدكتور محمد الشمري نيابة عن وكيل الوزارة للشؤون القنصلية .