تويوتا أفالون 2019 تظهر مصابيحها الخلفية المثيرة

نيويورك(صدى):

تستعد تويوتا لتقديم الجيل الخامس من موديلات أفالون بعد 6 سنوات من ظهور الجيل السابق للسيارة في معرض نيويورك للسيارات, ومن المقرر طرح السيارة الجديدة أمام الجمهور في غضون أسبوع تقريباً خلال معرض ديترويت للسيارات 2018 ولهذا قررت الشركة تقديم ثاني الصور التشويقية للسيارة لتحميس الجمهور لتقديمها.

وتظهر الصور المصابيح الخلفية للسيارة مع التركيز على مصابيح الاشارة العصرية التصميم وهو تصميم يتواجد في موديلات أخرى عديدة بما ذلك في موديلات أودي A4 ويظهر هذا التصميم لأول مرة في أفالون الجديدة كلياً. وهذه ليست أول مرة نحصل على لمحة حول الجيل الجديد من السيارة فقد ظهرت صور في السابق للمقدمة في الشهر الماضي والتي سيطرت عليها مصابيح أمامية LED ومداخل هواء كبيرة وشبكة تهوية ضخمة وغطاء محرك عضلي.

وعلى الجانب التقني, فتويوتا أفالون 2019 يعتقد أنها سوف تحصل على قاعدة بناء TNGA التي تتواجد في موديلات كامري كذلك بجانب تشارك المحركات بينهما مثل المحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 301 حصان وعزم دوران 362 نيوتن متر والسيارة الصالون الكبيرة يتوقع أن تحصل على نظام دفع هجين يجمع بين محرك 2.5 لتر بمحرك كهربائي بقوة 208 حصان.