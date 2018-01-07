نائب مجلس بلدي بيشة: الأوامر الملكية تصب في صالح الوطن والمواطن

سياف المنبهي(صدى):

رفع نائب المجلس البلدي ببيشة ناصر آل سبوان أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور الأوامر الملكية الكريمة، الهادفة إلى نماء الوطن ورخاء المواطن.

وأكد أن هذه الأوامر الكريمة تصب في صالح الوطن والمواطن، وتدعم وتساند خطط التنمية المستدامة، وتحقق الرخاء والنماء والاستقرار، داعيا الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يمدهم بالعون والتوفيق لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

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