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أمانة جدة تبحث صحة مقطع فيديو للحوم مقرحة بمطعم شهير

أمانة جدة تبحث صحة مقطع فيديو للحوم مقرحة بمطعم شهير
نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة جدة من رصد مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان مواطن قد التقطه في وقت سابق ، ليثبت وجود لحوم مقرحة بمطعم مندي شهير في الصفا ، حيث تعمل حاليًا على تحليله للتحقق من صحته .

وراجعت اللجنة الرقابية التابعة للأمانة البلاغ من خلال تفتيش المطعم ، حيث رصدت الفرق الرقابية بعض المخالفات الصحية إلا أنها بعيدة عن اللحوم .

وأخذت الفرق الرقابية عينات من اللحوم لفحصها في المختبر ، وتنتظر في الوقت الراهن نتائج الفحص المخبري التي تثبت حقيقة المقطع من عدمه لأخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح .


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