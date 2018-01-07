أمانة جدة تبحث صحة مقطع فيديو للحوم مقرحة بمطعم شهير

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة جدة من رصد مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان مواطن قد التقطه في وقت سابق ، ليثبت وجود لحوم مقرحة بمطعم مندي شهير في الصفا ، حيث تعمل حاليًا على تحليله للتحقق من صحته .

وراجعت اللجنة الرقابية التابعة للأمانة البلاغ من خلال تفتيش المطعم ، حيث رصدت الفرق الرقابية بعض المخالفات الصحية إلا أنها بعيدة عن اللحوم .

وأخذت الفرق الرقابية عينات من اللحوم لفحصها في المختبر ، وتنتظر في الوقت الراهن نتائج الفحص المخبري التي تثبت حقيقة المقطع من عدمه لأخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح .