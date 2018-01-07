طوارئ مستشفى النماص تنقذ أسرة تعرضت لاختناق من فحم التدفئة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت طوارئ مستشفى النماص العام، من انقاذ عائلة مكونة من خمسة أفراد، تعرضوا لحالة اختناق بأول أكسيد الكربون، المنبعث من فحم التدفئة، بعد تلقي بلاغ من غرفة العمليات بصحة عسير يفيد بذلك.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إنه تم إحضار جميع الحالات بواسطة الهلال الأحمر، موضحًا أن العائلة مكونة من الأب والأم، وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم من ثمان سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.

وأضاف ” آل شايع ” ، أنه تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لجميع الحالات التي تتراوح من خفيفه إلى متوسطة وتم تنويم جميع الحالات بالمستشفى تحت الملاحظة حينها.