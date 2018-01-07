تماشيا مع الأوامر الملكية.. ” أرامكو ” تصدر قراراتها عن بدل الغلاء

علي القحطاني(صدى):

قررت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال لكل موظف سعودي داخل المملكة، يكون راتبه الأساسي 20 ألف ريال فما دون.

كما قرَرت الشركة، اعتماد بدل غلاء المعيشة بواقع 10% من المكافأة الشهرية، لجميع الملتحقين ببرامج التدرج الوظيفي وبرنامج الإعداد الجامعي والمنتسبين لمراكز تدريب أو جامعات داخل المملكة.

يأتي ذلك تماشيًا مع الأمر الملكي الكريم، حيث تم اعتماد هذه القرارا، بدءًا من يناير ٢٠١٨م، ولمدة عام.