بالصور.. عرض ” جيب رانجلر 2018 ” بتكنولوجيا جديدة في معرض CES

واشنطن(صدى):

قدمت كرايسلر الموديل التجريبي Portal في معرض الكترونيات المستهلك CES العام الماضي وتعود الشركة في عام 2018 لتقدم باقة من التجهيزات والتكنولوجيا الجديدة. وسيكون عنصر الجذب الرئيسي في المعرض جيب رانجلر 2018 التي ظهرت من قبل في معرض لوس أنجلوس للسيارات, وتقدم الشركة في معرض CES كذلك تقنيات جديدة عالية التطور تشمل وصلة 4G LTE ونظام ترفيهي Uconnect قياس 8.4 بوصة مع مشغل آندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

وستعرض الشركة كذلك تطبيق جيب Adventure Reality الجديد لأجهزة تستخدم أحدث نسخ iOS مثل iPhone 7 و 8 و وX بجانب iPad Pro والتطبيق متوفر حالياً ويتيح للمستخدمين تصميم رانجلر 2018 الخاصة بهم وكيف ستبدو على الطريق. كما ستقدم الشركة تطبيق Uconnect smartwatch الجديد الذي يتوفر لساعات آبل والأجهزة بتقنية Android Wear ويسمح للمستخدمين بالتشغيل عن بعد للسيارة وغلقها وفتح الأبواب وتشغيل البوق والعثور على السيارة في المواقف المزدحمة.

كما توفر عائلة من نظم التحذير لملاك السيارات لمراقبتها من تطبيق Uconnect على هواتفهم الذكية بجانب امكانية اعداد باقات تحذير أخرى منها تحذير السرعة, ومن الاضافات الجديدة تطبيق Drive ‘n Save ويتوفر في موديلات 2018 المزودة بنظم Uconnect Access أو SiriusXM Guardian ويجمع البيانات حول طريقة قيادة السيارة ويمكن للمستخدمين للسيارة التعامل مع هذه المعلومات للحصول على خصومات على التأمين على السيارة.