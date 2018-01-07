الأمن العام: ضبط 420 مركبة وكميات من المواد المخدرة في 3 أيام

عادل الحربي(صدى):

أعلن الأمن العام، اليوم الأحد، عن إحصائية الحملة الأمنية الموحدة لدوريات الأمن لأيام الخميس والجمعة والسبت الماضين.

وأشار الأمن العام، إلى أن إجمالي ما تم ضبطه من مركبات بلغ 420 مركبة، منها 38 مركبة مسروقة، و194 مشتبه بها، و52 منها مطلوبة، و136 مركبة بدون إثبات ملكية.

وأوضح الأمن العام، أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة بلغ 685 حبة من الحبوب المخدرة، و1.413 جرام حشيش، و0.759 جرام قات.

وأضاف أن إجمالي ما تم ضبطه من أشخاص بلغ 4378، بالإضافة إلى أنه تم ضبط من الأسلحة 13 مسدساً، وعدد 2 بندقية آلية، و111 ذخيرة حية، و4 بنادق هوائية، و42 سلاحاً أبيضأ.

كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المسكرات، 127 قارورة، و9 عدد 9 جركل، و12 برميلاً.