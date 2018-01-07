ظهور حوت يزن 4 أطنان بشاطئ في الإسكندرية

القاهرة(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الإسكندرية من العثور على حوت ضخم نافق على شاطئ الإسكندرية بمنطقة رشدي اليوم الأحد، وهو ذو زعنفة ظهرية وطوله 13 مترا، ووزنه أربعة أطنان.

وقد تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم سيدي جابر بالعثور على سمكة كبيرة بشاطئ رشدي أمام أحد الفنادق .

وأسرعت قيادات المديرية وانتقلت وحدة الإنقاذ النهري وتم الفحص وتبين لهم وجود سمكة كبيرة الحجم “حوت” أسود في أبيض ،وجاري تسلميه لمسئولي المعهد القومي لعلوم البحار، للاتخاذ الإجراءات اللازمة .

يشار أن الحوت من الثدييات وموطنه الأصلي المحيط الأطلنطي ، والنووي هو السبب في دخوله الشاطئ.