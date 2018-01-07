31 ألف مراجع بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم لعام 2017
بلغ عدد مراجعي مستشفى الصحة النفسية بالقصيم 31694 خلال العام الماضي، وقد بلغ مراجعي قسم الطوارئ 4419.
وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” بلغ عدد مراجعي مستشفى الصحة النفسية بالقصيم 31694 مراجع خلال العام الفائت 2017م “.
وأضاف: ” ووفقا للإحصائيات الصادرة حديثا فقد بلغ مراجعي قسم العيادات الخارجية 27275 مراجعا ، وعدد مراجعي قسم الطوارئ 4419 مراجع ، ودخلت 663 حالة للمستشفى، بينما بلغت نسبة الأشغال 98% “.
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