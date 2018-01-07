31 ألف مراجع بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم لعام 2017

سالم المطيري(صدى):

بلغ عدد مراجعي مستشفى الصحة النفسية بالقصيم 31694 خلال العام الماضي، وقد بلغ مراجعي قسم الطوارئ 4419.

وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” بلغ عدد مراجعي مستشفى الصحة النفسية بالقصيم 31694 مراجع خلال العام الفائت 2017م “.

وأضاف: ” ووفقا للإحصائيات الصادرة حديثا فقد بلغ مراجعي قسم العيادات الخارجية 27275 مراجعا ، وعدد مراجعي قسم الطوارئ 4419 مراجع ، ودخلت 663 حالة للمستشفى، بينما بلغت نسبة الأشغال 98% “.