بالفيديو.. نظام الملالي يستغل الأطفال في مسيرة داعمه للحرس الثوري

طهران(صدى):

في خطوة جديدة لانتهاكات النظام الإيراني، ومحاولات كسب تأييد مزيف، أجبرت عدد من المدارس طلابها؛ للخروج في مسيرة لدعم الحكومة والحرس الثوري الإيراني.

وأثار فيديو متداول لمسيرة طلبة المدارس السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أساء النظام استغلال الأطفال، وكان الأطفال يرددون هتافات مثيرة للسخرية، حيث كان يقول قائد المسيرة ” نعم نعم باسيجي .. ويرد الطلبة : الموت للباسيجي “.

وكان الحرس الثوري الإيراني زعم القضاء على التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة، إلا أنه من المقرر انطلاق موجة تظاهرات جديدة، بعد ساعات في العاصمة الإيرانية طهران.