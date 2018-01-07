” البيئة ” تسجل 3 إصابات بإنفلونزا الطيور في ضرماء

سعيد العجل(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لاحتواء اندلاع مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة المؤكدة مخبرياً بالمرض بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة 3 إصابات في محافظة ضرماء، مصدرها أحواش تربية دواجن تقليدية.

واصلت الفرق الميدانية البيطرية في محافظتي الخرج وضرماء إجراءات التخلص الصحي الآمن من ثلاث مشاريع إنتاج دواجن سبق الاعلان عن إصابتها وتطبيق خطة الطوارئ الخاصة بالمرض على تلك المشاريع والمناطق المحيطة بها.

بينما تتابع الفرق البيطرية الميدانية في محافظات الخرج وحريملاء وضرماء والأحساء وبريدة والبكيرية والدوادمي وحوطة بني تميم، إجراءات التخلص الصحي الآمن من الطيور المصابة في عدد من احواش التربية التقليدية في محيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها والاعلان عنها، وتنفيذ واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع.

وفي جانب التشخيص المخبري استقبلت مختبرات الوزارة البيطرية حتى هذا اليوم (٢٥٨٥ عينة) لفحصها عن هذا المرض، أنجزت جميعاً، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة وكذلك غير المصابة لاكتشاف أي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

كما أن الوزارة مستمرة حالياً بتطبيق إجراءات منع تنقل الطيور الحية من دون إصدار إذن نقل مسبق، وتهيب الوزارة بملاك الطيور وأصحاب المشاريع الالتزام بقرار الوزارة بمنع التنقل بين المناطق إلا بإذن مسبق من الوزارة، حسب ما تم الاعلان عنه سابقاً، إذ سيتم تطبيق ما ورد في المواد (51 ، 52) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/3/1424هـ بحق مخالفي قرار حظر تنقل الطيور الحية.

وبينت الوزارة أن الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ للثروة الحيوانية (8002470000) يعمل على مدار الساعة للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم النصائح الارشادية لمربي الطيور بطرق وقايتها من المرض، بالإضافة إلى تلقي بلاغات الاشتباه بالمرض من الأفراد او المشاريع الإنتاجية ، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ١٥ بلاغاً تمت مباشرتها جميعاً ، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض ٤٧ استفساراً ، وبذلك يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات ١١٤٧ بلاغاً واستفساراً منذ بداية اكتشاف المرض.

وفي جانب التوعية والارشاد البيطري مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.