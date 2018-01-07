” السوق المالية ” تعتمد التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية

عادل الحربي(صدى):

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قرارًا نطلع الشهر الجاري، باعتماد التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتي استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وسعيًا منها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الريادة المالية 2020.

و تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ورفع مستوى جودة إعلانات الصناديق الاستثمارية المقدمة للمستثمرين، وتحديد نماذج للإعلانات الخاصة بها مع عدم الإخلال بالمواد ذات العلاقة في نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.