” مالك ” يشيد بجهود المملكة في التصدي إلى مخططات إيران التخريبية

نايف السالم(صدى):

أشاد المراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، اليوم الأحد، بدور المملكة في التصدي لمخططات إيران التخريبية وحماية الأمن القومي العربي والإسلامي.

وأكد ” مالك ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المملكة من أكثر الدول التي تناضل وتبذل الكثير من الجهد لحماية الأمن القومي العربي والإسلامي من تخريب نظام الملالي الجغرافي والديموجرافي.

وقال ” مالك ” : ” أتخندق مع السعودية ضد مشروع ايران المخرب لأوطاننا فقد قضيت عمري أناضل في هذا المجال ولم أجد دولة سواها في بذل الكثير من الجهود لحماية الأمن القومي العربي والإسلامي من تخريب جغرافي وديمغرافي يمارسه نظام الملالي ومن يقول غير ذلك فهو يغرق بمزايدات وأكاذيب لا نفع يرتجى منها أبدا! “.