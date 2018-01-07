وزير الصحة يدشن عدة مشاريع بولادة مكة

نايف السالم(صدى):

دشن وزير الصحة الدكتور/ توفيق الربيعة اليوم الأحد الموافق 20/4/1439هـ المختبر المركزي بنظام الربط والتشغيل الآلي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ مصطفى بن جميل بلجون ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور/ وائل بن حمزه مطير.

وكان في إستقبالهم مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أنس بن عبدالحميد سدايو والمدير الطبي الدكتور/هلال المالكي وعدداً من رؤساء الأقسام المعنية .

و خلال الإفتتاح إطلع معاليه على كيفية عمل نظام الربط والتشغيل الآلي بالمختبر المركزي حيث يتم عن طريق ماسح الباركود مما يساهم في تقليل عدد الخطوات التي يقوم بها الموظفين منذ إستقبال العينة.وبالتالي الوصول إلى النتائج في وقت أقل ودقة عالية. وهذا يأتي نتاجاً لما حققته ولادة مكة من تطور ملحوظ في تقديم الخدمات بأعلى درجات السرعة والجودة.

كما قام معاليه بتدشين ” مركز إضطرابات النمو والسلوك ” بمستشفى الولادة والأطفال بمكة حيث تم عرض الخدمات الصحية التى يقدمها المركز من تدخل وعلاج مبكر وعمل برامج للتدريب إضافة إلى تعريف الأسرة بطبيعة الإضطرابات وطرق التعامل معهاوتوعية المجتمع بإضطرابات النمو والسلوك.

من جانبه رحب مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أنس بن عبد الحميد سدايو بالجميع مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على حرصه ومتابعته الدائمة لتطوير الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة تعدّ من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، مؤكداً أن المستشفى هو المقدّم الرئيسي للخدمات الصحية المتخصصة في مجال ” النساء والتوليد والأطفال ” حيث يُقدم خدمات نوعية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة.

وأبان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور/مصطفى بلجون أن مثل هذه المشاريع تعد لمسة وفاء من وزارة الصحة.متمنياً تحقيق الهدف المنشود من هذه الخدمات التي تعود بالنفع على المرضى والمراجعين للمستشفى.

من جانب آخر ثمن الربيعة كافة الجهود المبذولة،معرباً عن شكره قائلاً ” سررت بإفتتاح مركز إضطرابات النمو والسلوك في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، سعدت بالإنجازات التي تحققت في المركز في بداية عمله، شكري وتقديري لكل القائمين على المركز والعاملين به “.