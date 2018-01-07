الرائد يوضح أسباب تعثر صفقة انتقال ” زيلايا ” إلى صفوفه

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الرائد، اليوم الأحد، عن تعثر صفقة انتقال اللاعب رودلفو زيلايا، إلى صفوفه.

وقال الرائد إن اللاعب تراجع عن الانضمام إلى النادي؛ عقب إقناع إدارة فريقه السابق له بعدم الرحيل.

وكان من المنتظر أن يصل اللاعب إلى البحرين، ومن ثم الانتقال إلى مدينة بريدة لبدء تدريباته مع الرائد، وذلك بعد توقيع عقد الانتقال.

وأوضح نادي الرائد أنه تم تحويل ملف القضية إلى الإدارة القانونية في النادي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي تحفظ لفريق الرائد حقوقه القانونية والأدبية والمالية .