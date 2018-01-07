فريق طبي ينقذ حياة مواطنة بمستشفى الملك سعود

نايف السالم(صدى):

تمكن الأطباء بمستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر 70 عام، تعرضت لنزيف داخلي بالمخ وكانت تعاني من عدم القدرة على المشي واضطراب في درجة الوعي، كما كانت تعاني أيضا من مرض السكري، وقام الأطباء بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأشعة مقطعية للمخ .

وأكدت الفحوصات وجود نزيف بالمخ وقام الأطباء عل الفور بتجهيز غرفة العمليات وتمكنوا من وقف النزيف وعقب انتهاء العملية نقلت الحالة لغرفة العناية المركزة حتى تحسنت حالتها وخرجت من المستشفى وهي الآن بصحة جيدة.

وأجرى العملية استشاري المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور فرحان وفريق عمله وأطباء التخدير.