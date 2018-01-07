” الفلقي ” يرعى المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات مهرجان “محايل أدفأ “

سياف المنبهي(صدى):

عقدت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة محايل مؤتمرًا صحفيا هذا اليوم بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والأعيان والإعلاميين .

بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك رحب وكيل محافظة محايل الأستاذ علي بن إبراهيم الفلقي بالحضور، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة شكره، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأوامر الملكية وماتعكسه هذه الأوامر بالنفع، لتوفير حياة كريمه، وأوضح أن الافتتاح لمهرجان محايل أدفأ سيكون برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء الأربعاء المقبل الموافق ١٤٣٩/٤/٢٣ ،

وثمن رعاية سمو أمير المنطقة للفعاليات والبرامج، التي تنظمها المحافظة ضمن مهرجان ” محايل أدفأ ” ، ودعمه الدائم لكل ما من شأنه تطور ورقي المحافظة، ودعمه لجميع الأنشطة والفعاليات في المنطقة واهتمامه بنجاحاتها .

بدوره أكد رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة يحيى العاصمي أن العمل جار بالموقع على قدم وساق، لتهيئة موقع المهرجان من البنى التحتية ، مبيناً اهتمام سمو أمير منطقة عسير بدعم المهرجانات السياحية بشكل عام ، والتي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع، من خلال مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين وتفعيل الفعاليات التراثية .

وأشار العاصمي إلى أن محافظة محايل ستقيم هذا العام مهرجان العسل في نسخته الأولى، و ستتنوع الفعاليات والبرامج المصاحبة في شارع الوفاء، كمبادرة لشهداء الطائره الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه – غفر الله لهم -، وكذلك خيمة التسوق والفنون الشعبية ،وأمسيات بشكل يومي، تلامس أذواق كافة شرائح المجتمع.

كما سيتم اطلاق عدد من المسابقات على المشاركين، مثل مسابقة التصوير الفوتغرافي، والمقهى الفني لعرض الأعمال للفن التشكيلي ونادي الفروسية، إضافة إلى الحرفيين والأسر المنتجة، بالتعاون مع الجمعيات الخاصه بالمحافظة، والذي سوف يستمر لمدة عشرة أيام. مبيناً أن المهرجان نجح في الأعوام الماضية، ونطمح ليصبح أحد أهم المهرجانات بالمملكة ، وذلك بدعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة. وفي الختام كان للإعلاميين بعض الاستفسارات، تناوب في الإجابة عليها أعضاء اللجنة الفرعية للتنمية السياحية في محافظة محايل .