في أول صورة له.. وريث زعيم تنظيم القاعدة قبل خروجه من إيران

طهران(صدى):

يعيش حياة سرية مختفيًا من الأضواء التي تحيط به فور ظهوره إلى العلن، ويتأهب جميع من حول إلى إخفاء هويته وعدم إظهار هيئته حتى وإن كانت عن طريق الخطأ.

ولكن هذا الاختفاء له نهاية، لتظهر أول صورة لوريث زعيم تنظيم القاعدة حمزة بن لادن والتي التقطت له قبل خروجه من إيران بفترة وجيزة لتكشف عن وجهه المتوارى عن الأنظار، متوسطًا أخوته في الصورة.

وتم أخذ هذه الصورة في المجمع السكني الخاص لقيادات القاعدة وأسرة بن لادن في إيران، مبينه 3 من أبناء أسامة بن لادن وهما محمد بن لادن، علي بن لادن والأخير حمزة بن لادن المتوارى عن الأنظار.